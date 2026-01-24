Slušaj vest

Prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović otkrio je da će po završetku sezone biti napravljena ozbiljna rekonstrukcija tima.

U emisiji "Zona Press" na "SOS kanalu" predsednik crno-belih otkrio je da je klub već završio dva pojačanja za narednu sezonu, ali nije želeo da otkrije o kojim igračima se radi. Samo je naglasio da je reč o domaćim košarkašima.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

"Kada se završi ova sezona mi moramo da damo sve od sebe da dovedemo kvalitetne igrače, domaće igrače. Već smo potpisali dva ugovora sa domaćim igračima. Neću reći koji su. Mi moramo da vratimo neke naše domaće igrače u tim jer Partizan ne može da ima 11 stranaca, Partizan mora da ima barem 50 odsto domaćih igrača", rekao je Mijailović.

Mijailović je istakao da će klub promeniti strategiju - okreće se pravljenju i afirmaciji domaćih igrača.

"Bitno je za identitet Partizana, nije prirodno da ima 11 stranaca. Radimo na tome da dovedemo domaće igrače, radićemo na tome da maksimalno rekonstrušemo sistem, svesni smo da ćemo cene karata biti manje. Moramo da pravimo nove Divce, nove Paspalje", naglasio je Mijailović.