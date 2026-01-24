Slušaj vest

Toronto je na gostujućem terenu pobedio Portland 110:98, i zabeležio svoj treći uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Sandro Mamukelašvili sa 22 poena. Po 20 poena su dodali Imanuel Kvikli, koji je zabeležio i osam skokova i sedam asistencija, i Brendon Ingram, koji je upisao i sedam skokova, dok je Skoti Barns utakmicu završio sa 15 poena i devet skokova.

1/7 Vidi galeriju Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U ekipi Portlanda najefikasniji sa po 20 poena su bili Šejdon Šarp i Džru Holidej, koji je upisao i sedam asistencija. Tumani Kamara je dodao 16 poena, dok je Donovan Klingan upisao 13 poena i 16 skokova, od kojih su osam bili u napadu.

Toronto je treći na tabeli Istočne konferencije sa 28 pobeda i 19 poraza, dok je Portland, koji je ovim porazom prekinuo svoj niz od četiri uzastopna trijumfa, deveti na Zapadu sa skorom 23/23.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: