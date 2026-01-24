Slušaj vest

Pejsersi su na gostujućem terenu pobedilli favorizovanu Oklahomu 117:114, i naneli joj deveti poraz ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Indijane bio je Endru Nembhard sa 27 poena, uz 11 asistencija i sedam skokova. Džaras Voker je dodao 26 poena, Paskal Sijakam je upisao 21 poen, dok je Eron Nesmit postigao 17 poena.

U ekipi Oklahome najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 47 poena.

Čet Holmgren je dodao 25 poena i 13 skokova, Kenrik Vilijams je upisao 12 poena i sedam skokova, dok je Kejson Volas postigao 10 poena.

Indijana, koja je ovim trijumfom prekinula niz od tri uzastopna poraza, zauzima pretposlednje, 14. mesto na tabeli Istočne konferencije sa skorom 11/35, dok je Oklahoma prva na Zapadu sa 37 pobeda i devet poraza.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: