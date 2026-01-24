Slušaj vest

Pejsersi su na gostujućem terenu pobedilli favorizovanu Oklahomu 117:114, i naneli joj deveti poraz ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Indijane bio je Endru Nembhard sa 27 poena, uz 11 asistencija i sedam skokova. Džaras Voker je dodao 26 poena, Paskal Sijakam je upisao 21 poen, dok je Eron Nesmit postigao 17 poena.

U ekipi Oklahome najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 47 poena.

Čet Holmgren je dodao 25 poena i 13 skokova, Kenrik Vilijams je upisao 12 poena i sedam skokova, dok je Kejson Volas postigao 10 poena.

Indijana, koja je ovim trijumfom prekinula niz od tri uzastopna poraza, zauzima pretposlednje, 14. mesto na tabeli Istočne konferencije sa skorom 11/35, dok je Oklahoma prva na Zapadu sa 37 pobeda i devet poraza.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaDARKO NASTAVLJA DA PRAVI ČUDA! Treći uzastopni trijumf sjajnih Reptorsa! (VIDEO)
Darko Rajaković
KošarkaDENVER NAPRAVIO NEVIĐENU SENZACIJU! Bez Nikole Jokića i pola tima šokirali Janisa i ekipu! Nikome nije jasno kako su ovo uspeli! (VIDEO)
Janis Adetokumbo
KošarkaTOP POJAČANJE! Stiže bivši saigrač Nikole Jovića!
Nikola Jović
KošarkaDARKO MILIČIĆ IZAZVAO ZEMLJOTRES! Evo zašto Nikola Mirotić nije došao u Partizan - šokirao je Grobare!
Darko Miličić.jpg

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium