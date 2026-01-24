Slušaj vest

Košarkaš Milvokija i dvostruki najkorisniji igrač (MVP) najjače lige sveta, Janis Adetokumbo, saopštio je danas da će odsustvovati sa terena od četiri do šest nedelja zbog istegnuća lista desne noge.

Adetokumbo je tu informaciju saopštio novinarima nakon poraza od Denvera (100:102), u kom je zabeležio 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija, a poznati insajder NBA lige, novinar I-Es-Pi-Ena Šams Čaranija preneo je da će magnetna rezonanca biti obavljena danas.

Grčki krilni centar ove sezone u proseku beleži 28 poena, 10 skokova i 5,6 asistencija za ekipu Milvokija, koja se nakon svog petog poraza u poslednjih šest utakmica nalazi na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa skorom 18/26.

