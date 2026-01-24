Slušaj vest

Košarkaši Borca pobedili su večeras na svom terenu u Čačku Krku 71:69 (18:26, 19:16, 18:6, 16:21), u 16. kolu Grupe A regionalne ABA lige.

Borac je do pobede predvodio Pavle Nikolić sa 27 poena i 12 skokova, a pratio ga je Đorđe Ćurčić sa 14 poena.

Kod Krke najefikasniji su bili Žak Smrekar i Niko Bačvić sa po 12 i Suhmail Maton sa 11 poena.

Borac je peti u grupi sa pest pobeda i devet poraza, a Krka je sedma sa četiri pobede i 10 poraza.

U narednom kolu, Borac će fostovati FMP-u, dok će Krka u Novom Mestu dočekati Split.

