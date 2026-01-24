Slušaj vest

KK Partizan će se sastati sa ekipom Igokee u nedelju, samo devet dana nakon prvog ovodezonskog duela.

Ovog puta, crno-beli igraju pred domaćom publikom u Beogradu.

Partizan - Hapoel Evroliga

Utakmica je na programu 25.01. od 18 časova.

Prvobitno, meč je trebao da se igra od 19:30, ali je sa željom da navijačima omogući praćenje finala Evropskog prvenstva u vaterpolu, gde će se tim Srbije u Beogradskoj areni boriti za zlato, KK Partizan predložio promenu, što je naišlo na odobrenje i rivala i nosioca TV prava, kao i same ABA lige.

U prethodnom međusobnom duelu, Partizan je savladao Igokeu rezultatom 81:103, dok je ekipa iz Laktaša, posle meča sa Partizanom, u prethodnom kolu regionalnog šampionata poražena od Studentskog centra rezultatom 66:94.

Usled manjeg kapaciteta dvorane "Aleksandar Nikolić" u odnosu na Beogradsku arenu, ulaz na utakmicu će biti omogućen samo vlasnicima sezonskih karata, po principu kao sa priložene fotografije, dok prodaje dnevnih ulaznica neće biti.

