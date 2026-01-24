Dominacija u crveno-belom.
moć
OVO BAŠ BOLI! Crvena zvezda ponizila Partizan u večitom derbiju!
Slušaj vest
Košarkašice Crvene zvezde savladale su Partizan sa 87:43.
Od samog starta su izabranice Marine Maljković pokazale u kom smeru će ići ovaj meč i samo su uvećavale razliku kako je utakmica odmicala.
ŽKK Crvena zvezda Foto: FIBA
Vidi galeriju
Na kraju, Partizan je totalno pao, pa je poslednju deonicu Zvezda rešila sa 27:5 i savladala najvećeg rivala sa 44 razlike.
Crveno-beli su došli do 14. pobede i dodatno su pobegli Partizanu, koji je doživeo drugi poraz.
Crvena zvezda je ostala jedini neporaženi tim i dokazala da trenutno nema konkurenciju u Srbiji.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši