Košarkaši Šarlot Hornetsa savladali su Vašington Vizardse u evropskom terminu NBA lige rezultatom 119:115.

Šarlot sada ima skor 18-28 i nalazi se u kakvoj-takvoj igri za plej-in, dok je Vašingtonu ovo bio deveti poraz zaredom i ostali su poslednji na Istoku sa 10-34.

Najbolji kod pobednika bili su Brendon Miler sa 21 poenom, deset skokova i sedam asistencija i Lamelo Bol sa 20 poena i 11 asistencija.

Na drugoj strani – na kojoj ponovo nije bilo Tristana Vukčevića zbog povrede – Trej Džonson je ubacio 26 poena, a Aleks Sar je imao 24.

