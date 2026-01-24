Slušaj vest

Košarkaši Šarlot Hornetsa savladali su Vašington Vizardse u evropskom terminu NBA lige rezultatom 119:115.

Šarlot sada ima skor 18-28 i nalazi se u kakvoj-takvoj igri za plej-in, dok je Vašingtonu ovo bio deveti poraz zaredom i ostali su poslednji na Istoku sa 10-34.

Tristan Vukčević, sezona 2025/26 Foto: Tony Gutierrez/AP, John McDonnell/FR172064 AP

Najbolji kod pobednika bili su Brendon Miler sa 21 poenom, deset skokova i sedam asistencija i Lamelo Bol sa 20 poena i 11 asistencija.

Na drugoj strani – na kojoj ponovo nije bilo Tristana Vukčevića zbog povrede – Trej Džonson je ubacio 26 poena, a Aleks Sar je imao 24.

igokea.jpg

BONUS VIDEO:

Košarkaši Partizana izašli na teren Izvor: Kurir