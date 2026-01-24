Slušaj vest

NBA meč između Minesote i Golden Stejta koji je trebalo da bude odigran u subotu, otkazan je zbog napete situacije u Mineapolisu.

Federalni agenti, koji su nedeljama u prestonici države Minesote, prilikom hapšenja su usmrtili muškarca, zbog čega su izbili novi veliki neredi na ulicama.

NBA je otuda procenila da nema bezbednosnih uslova da se organizuje utakmica.

Saopšteno je da će se meč odigrati u nekom drugom terminu.

BONUS VIDEO: