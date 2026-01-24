Slušaj vest

Košarkaši Mege gubili su tokom većeg dela utakmice i na kraju su uspeli da savladaju Iliriju rezultatom 86:77 u 16. kolu ABA lige.

Odličnu utakmicu imali su Bogoljub Marković i Urban Kroflič koji su ubacili po 19 poena. Nosili su ekipu Vuleta Avdalovića do pobede, a posebno se istakla dobra igra u poslednjem periodu.

Zadar - Mega, ABA liga Foto: Zadar/ Zvonko Kucelin

U slovenačkoj ekipi najefikasniji je bio Tim Tomažič sa 18 poena, Edo Murić je dodao 15.

Ne propustiteKošarkaOTKAZAN NBA MEČ ZBOG UBISTVA! Opšta drama u Americi!
Otkazan meč Golden Stejta i Minesote
KošarkaOVO BAŠ BOLI! Crvena zvezda ponizila Partizan u večitom derbiju!
Delije
FudbalŠTA RADI OVAJ ČOVEK! Luka Jović nastavlja da pravi ršum po Grčkoj!
profimedia-1047678185.jpg
KošarkaZVANIČNO! Pomerena utakmica Partizana - sve za Srbiju!
KK Partizan

BONUS VIDEO:

Košarkaši Partizana izašli na teren Izvor: Kurir