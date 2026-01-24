Pala Ilirija.
ABA LIGA! Važna pobede Mege!
Košarkaši Mege gubili su tokom većeg dela utakmice i na kraju su uspeli da savladaju Iliriju rezultatom 86:77 u 16. kolu ABA lige.
Odličnu utakmicu imali su Bogoljub Marković i Urban Kroflič koji su ubacili po 19 poena. Nosili su ekipu Vuleta Avdalovića do pobede, a posebno se istakla dobra igra u poslednjem periodu.
Zadar - Mega, ABA liga Foto: Zadar/ Zvonko Kucelin
U slovenačkoj ekipi najefikasniji je bio Tim Tomažič sa 18 poena, Edo Murić je dodao 15.
