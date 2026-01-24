Bosna pala u Morači.
16. kolo
ABA LIGA! Budućnost se mučila. ali pobedila Bosnu!
Košarkaši Budućnosti savladali su Bosnu sa 90:80 u 16. kolu ABA lige.
Imali su Podgoričani dosta problema da opravdaju ulogu favorita. Gosti su pružili otpor, koji je slomljen tek u poslednjoj deonici.
Budućnost je napravila seriju 15:0 i tako rešila pitanje pobednika.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Skajler Mejs sa 17 poena, pratio ga je Ukrajinac Kovlijar sa 14, a Sulajmon je dodao 13.
U gostima je najbolji bio Jang sa 16, Lopez je imao 11.
