Slušaj vest

Posle serije slabih partija, srpski reprezentativac Nikola Jović konačno se probudio i odigrao jedan meč o kom će se pričati.

Jović je bio jedan od najboljih aktera na terenu u ubedljivoj pobedi Majamija protiv Jute u gostima (147:116).

Za 25 minuta na parketu, Nikola Jović postigao je 23 poena, dodao tri skoka i jednu asistenciju, a od njega je efikasniji bio samo Bem Adebajo (26 poena - 15 skokova).

Nikola Jović na meču protiv Jute Foto: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Iskoristio je Srbin priliku i demolirao je nemoćnog rivala, te doneo pobedu timu sa Floride koji je sada na osmom mestu Istočne konferencije sa skorom 24-22.

Kod Jute, koja je trenutno 13. na Zapadu uz skor 15-31, bolji od ostalih bili su Sensabot (23 poena) i Džordž (19 poena).

Ne propustiteKošarkaNOVO LOŠE VEČE NIKOLE JOVIĆA: Srpski as bled u porazu Majamija (VIDEO)
Nikola Jović u dresu Majamija
Košarka"KAD TI FALI JEDNO SLOVO DA BUDEŠ NAJBOLJI..." Amerika bruji zbog jedne izjave - u centru pažnje su Srbi! (VIDEO)
Nikola Jokić, Nikola Jović
KošarkaŠTA SE DEŠAVA SA NIKOLOM JOVIĆEM - ČOVEK NE MOŽE NIŠTA DA POGODI! Posle "hlađenja" dobio lepu priliku i opet se propisno ispromašivao! (VIDEO)
Nikola Jović
KošarkaSRBIN U PROBLEMU - IGRAO JE SAMO TRI MINUTA! Majami doživeo težak debakl, Joviću mizerna minutaža posle silnih promašaja! (VIDEO)
Nikola Jović na meču Majami - Portland

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir