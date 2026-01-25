Slušaj vest

Navikao nas je Luka Dončić na brutalne partije, a navikao nas je i da je posebno inspirisan protiv Dalas Maveriksa.

Tako je bilo i u noći između subote i nedelje, te je Slovenac u pobedi Lejkersa protiv Maveriksa (116:110) imao učinak od 33 poena, 11 asistencija i osam skokova. Postigao je poslednja četiri poena Lejkersa, a tokom jednog defanzivnog poseda na kraju je i iznudio faul u napadu i posle toga pitanje pobednika je bilo rešeno.

Nastavio je da teroriše Dončić svoj bivši tim i izgleda će u Dalasu morati da se naviknu na to da će zauvek mučiti velike muke protiv čoveka oko kog su gradili franšizu, a zatim ga trejdovali.

Osim Doničića, istakli su se Džejms i Hačimura sa po 17 poena, a po 13 su dali Džejk Laravija i Markus Smart.

Kod Dalasa Maks Kristi je dao 24 poena, Nađi Maršal je imao 21 uz 11 skokova, Brendon Vilijams je dao 20 poena, Kejleb Martin 17, dok je Kuper Fleg upisao 16 poena, sedam skokova i šest asistencija.

