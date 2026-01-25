Slušaj vest

Derik Rouz ušao je u istoriju Čikago Bulsa pošto je pred meč protiv Bostona njegov dres povučen iz upotrebe.

Na svečanoj ceremoniji povlačenja dresa bilo je veoma emotivno, a Derik Rouz nije mogao da zadrži suze.

Bulsi su povukli potez za istoriju o kom bruji čitava Amerika, a sada je svima jasno koliki je trag Rouz ostavio u NBA ligi. Velika je šteta što su ga povrede uništile jer je definitivno mogao da bude jedan od najvećih ikada.

Čikago Bulsi povukli dres Derika Rouza

Nisu ostali dužni ni igrači Čikaga Deriku Rouzu, te su mu doneli pobedu protiv favorizovanih Boston Seltiksa (114:111) i to trojkom u poslednjoj sekundi. Mogao je slavni Amerikanac da uživa u odličnoj partiji Bulsa, a detalje sa ovog meča možete pogledati u sledećem snimku:

