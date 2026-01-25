Slušaj vest

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić protiv Dalasa Foto: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Posle meča, uključio se Dončić u program uživo ESPN i tu je došlo do jedne jako zanimljive situacije.

Razgovarao je Luka sa Šekilom O'Nilom i ostalim legendama u studiju, govorio je i na slovenačkom, a potom je ostao u šoku posle Šekovih reči.

- Kao što uvek govorim, ovo je specijalno mesto za mene. Kao kada sam iz Slovenije otišao u Madrid, svaki povratak kući je bio poseban za mene. Sećam se prvi put kada sam gostovao ovde, hteo sam da odem u svlačionicu Maveriksa. Danas sam na poluvremenu ponovo umalo promašio svlačionicu - istakao je Luka Dončić, a zatim je došlo do zanimljive situacije.

O'Nil se uključio sa svojim slovenačko-srpskim i nasmejao Dončića:

Zdravo - rekao je Šek koji se nije najbolje snašao sa izgovorom druge reči da bi Keni Smit pokazao daleko bolje znanje srpskog:

- Kako si brate? - rekao je on i oduševio sve u studiju.

Pogledajte i vi ovu situaciju:

