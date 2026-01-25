Slušaj vest

Odigrao je još jednu brutalnu utakmicu protiv Dalasa Luka Dončić i u pobedi Lejkersa nad Maveriksima (116:110) imao je učinak od 33 poena, 11 asistencija i osam skokova.

Luka Dončić protiv Dalasa Foto: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Posle meča, uključio se Dončić u program uživo ESPN i tu je došlo do jedne jako zanimljive situacije.

Razgovarao je Luka sa Šekilom O'Nilom i ostalim legendama u studiju, govorio je i na slovenačkom, a potom je ostao u šoku posle Šekovih reči.

- Kao što uvek govorim, ovo je specijalno mesto za mene. Kao kada sam iz Slovenije otišao u Madrid, svaki povratak kući je bio poseban za mene. Sećam se prvi put kada sam gostovao ovde, hteo sam da odem u svlačionicu Maveriksa. Danas sam na poluvremenu ponovo umalo promašio svlačionicu - istakao je Luka Dončić, a zatim je došlo do zanimljive situacije.

O'Nil se uključio sa svojim slovenačko-srpskim i nasmejao Dončića:

Zdravo - rekao je Šek koji se nije najbolje snašao sa izgovorom druge reči da bi Keni Smit pokazao daleko bolje znanje srpskog:

- Kako si brate? - rekao je on i oduševio sve u studiju.

Pogledajte i vi ovu situaciju:

Ne propustiteKošarkaLUKA DONČIĆ NASTAVIO DA GAZI DALAS! Slovenac brutalnom partijom uništio bivši tim! (VIDEO)
profimedia-1069086176.jpg
KošarkaDONČIĆ I LEBRON IZGUBILI BITKU ZA LOS ANĐELES! Klipersi srušili Lejkerse! (VIDEO)
Luka Dončić
KošarkaDONČIĆ STAO PRED KAMERE I PROGOVORIO O SRBINU! Njegova izjava o Nikoli Jokiću odzvanja Amerikom - mnogima se neće svideti! (VIDEO)
Luka Dončić
KošarkaDONČIĆ SRUŠIO JOKIĆEV REKORD - SRBIN MU ODMAH PRIŠAO! Kamere zabeležile ovaj zanimljiv susret! (VIDEO)
Luka Dončić

 BONUS VIDEO:

Izjava Luke Dončića posle poraza od Nemačke Izvor: Kurir