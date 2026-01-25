ŠEK ŠOKIRAO LUKU! Dončić se uključio u program uživo, pa ostao zatečen: Nije verovao da je O'Nil ovo izgovorio! Pogledajte scenu o kojoj bruji Amerika! (VIDEO)
Odigrao je još jednu brutalnu utakmicu protiv Dalasa Luka Dončić i u pobedi Lejkersa nad Maveriksima (116:110) imao je učinak od 33 poena, 11 asistencija i osam skokova.
Posle meča, uključio se Dončić u program uživo ESPN i tu je došlo do jedne jako zanimljive situacije.
Razgovarao je Luka sa Šekilom O'Nilom i ostalim legendama u studiju, govorio je i na slovenačkom, a potom je ostao u šoku posle Šekovih reči.
- Kao što uvek govorim, ovo je specijalno mesto za mene. Kao kada sam iz Slovenije otišao u Madrid, svaki povratak kući je bio poseban za mene. Sećam se prvi put kada sam gostovao ovde, hteo sam da odem u svlačionicu Maveriksa. Danas sam na poluvremenu ponovo umalo promašio svlačionicu - istakao je Luka Dončić, a zatim je došlo do zanimljive situacije.
O'Nil se uključio sa svojim slovenačko-srpskim i nasmejao Dončića:
Zdravo - rekao je Šek koji se nije najbolje snašao sa izgovorom druge reči da bi Keni Smit pokazao daleko bolje znanje srpskog:
- Kako si brate? - rekao je on i oduševio sve u studiju.
Pogledajte i vi ovu situaciju:
