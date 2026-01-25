Brutalna partija srpskog asa.
SRBIN JE RADIO ŠTA JE HTEO, ODIGRAO JE MEČ ZA PAMĆENJE! Nikola Jović razbio Jutu, pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice! VIDEO
Košarkaši Majamija pobedili su noćas Jutu 147:116 i naneli joj šesti poraz u poslednjih sedam utakmica u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).
Majami su predvodili Bem Adebajo sa 26 poena i 15 skokova i srpski košarkaš Nikola Jović sa 23 poena i tri skoka. Pele Larson pobedi je doprineo sa 20 poena, a Endru Vigins sa 17 poena, šest skokova i šest asistencija.
Nikola Jović na meču protiv Jute Foto: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia
U ekipi Jute Brajs Sensabo bio je najefikasniji sa 23 poena, a Kejonte Džordž postigao je 19 poena uz pet skokova. Jusuf Nurkić utakmicu je završio sa 17 poena, 12 asistencija i 10 skokova, što je bio njegov treći uzastopni tripl-dabl.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:
