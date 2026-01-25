Slušaj vest

Košarkaši Majamija pobedili su noćas Jutu 147:116 i naneli joj šesti poraz u poslednjih sedam utakmica u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Majami su predvodili Bem Adebajo sa 26 poena i 15 skokova i srpski košarkaš Nikola Jović sa 23 poena i tri skoka. Pele Larson pobedi je doprineo sa 20 poena, a Endru Vigins sa 17 poena, šest skokova i šest asistencija.

U ekipi Jute Brajs Sensabo bio je najefikasniji sa 23 poena, a Kejonte Džordž postigao je 19 poena uz pet skokova. Jusuf Nurkić utakmicu je završio sa 17 poena, 12 asistencija i 10 skokova, što je bio njegov treći uzastopni tripl-dabl.

