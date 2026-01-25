OGROMAN SKANDAL! VEZENKOV SE BRUTALNO POTUKAO NA UTAKMICI! Protivnik ga gurnuo u konstrukciju koša, on se okrenuo i udario ga pesnicom... Nastao je haos! VIDEO
Mnogi su mislili da će meč Olimpijakosa i Kolososa sa Rodosa proteći mirno i bez tenzija, al sve se potpuno otelo kontroli u poslednjoj četvrtini, kada je na parketu došlo i do fizičkog obračuna.
U centru incidenta našao se jedan od najboljih košarkaša Evrope, Saša Vezenkov.
Bugarski as ušao je u žestok duel pod košem sa kapitenom Kolososa, Andreasom Petropulosom, nakon čega je došlo do žestoke tuče.
Najpre je Vezenkov zahvatio protivnika u polugu, da bi se Petropulos potom praktično našao na njegovim leđima, a situacija je dodatno eskalirala kada je grčki košarkaš gurnuo Vezenkova u konstrukciju koša. Na sreću, zaštitna guma je ublažila udarac, pa Bugari nije pretrpeo teže posledice.
Nedugo zatim, Vezenkov se vratio i nastavio naguravanje sa Petropulosom, što je dovelo do novog guranja. Reagovali su saigrači i sudije, koji su brzom intervencijom sprečili da se incident pretvori u ozbiljniji haos na terenu.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: