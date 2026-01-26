Crvena zvezda od 18.00 dočekuje Beč.
16. kolo
ZVEZDA DOČEKUJE BEČ! Evo gde možete gledati prenos iz dvorane Pionir!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Beča od 18.00 u utakmici 16. kola ABA lige.
Meč će, zbog zautetosti Beogradske arene, biti odigran u dvorani Aleksandar Nikolić.
Utakmicu između Zvezde i Beča možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
