Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Beča od 18.00 u utakmici 16. kola ABA lige.

Meč će, zbog zautetosti Beogradske arene, biti odigran u dvorani Aleksandar Nikolić.

Foto galerija iz Bolonje Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Utakmicu između Zvezde i Beča možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

Ne propustiteOstali sportoviSLALOM U KICBILU: Austrijanac Feler pobednik ispred Mejara
profimedia0834918641.jpg
Fudbal"TO JE PORUKA KOJU STALNO PONAVLJAMO MLADIM IGRAČIMA..." Sportski direktor Železničara ponosno poručuje: "Postali smo prepoznatljivi po svom modelu igre..."
Zeljo-43-format-14.jpg
TenisMLADI TENISER OTKRIO KAKO JE PONIZIO MEDVEDEVA: "Držao sam glavu dole i pokušavao da nastavim u istom ritmu"
profimedia-1069188117.jpg
TenisSABALENKA OTKRILA SVE O INCIDENTU SA TRENEROM, PA OTKRILA KADA ĆE IGRATI SA ĐOKOVIĆEM! Nikad luđa konferencija - Arina otvoreno o brojnim temama!
Arina Sabalenka

BONUS VIDEO:

Dejan Stanković se raduje sa navijačima posle pobede Zvezde protiv Malmea Izvor: Kurir