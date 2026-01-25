PARTIZAN NASTAVIO POBEDNIČKU SERIJU: Crno-beli se namučili, ali srušili Igokeu!
Košarkaši Partizana savladali su Igokeu rezultatom 91:84 u utakmici 16. kola ABA lige.
Partizan je zabeležio i 15 pobedu u regionalnom takmičenju, uz samo jedan poraz od vodećeg Dubaija.
Crno-beli su u meč ušli umorni od duple evroligaške nedelje i velikih pobeda nad Bajernom i Hapoelom u Minhenu.
To se i osetilo na ovoj utakmici. Partizan je poveo 9:0, a onda stao. Igokea je brzo stigla rezultat, pa potom i preuzela vođstvo, a trojkom Bošnjakovića crno-beli su dobili prvu četvrtinu rezultatom 19:18.
Crno-beli su u nastavku konstatno imali prednost ali nikako nisu uspevali da se odlepe. Igokea je pretila potpunim preokretom, ali crno-beli ipak nisu dozvolili iznenađenje na ovom meču i zabeležili su zasluženu pobedu.
Bruno Fernando je imao 15 poena i 8 skokova, Sterling Braun takođe 15 poena, a 14 Osetkovski, uz 4/6 za tri poena. Bonga je upisao 12, a Džekiri 11 poena, uz 7 skokova.
Goste iz Laktaša predvodili su Gavrilović sa 17, Pjer-Luis sa 14 poena, Rori je imao 11, uz 6 asistencija, Milosavljević takođe 11 poena.
U narednom kolu Partizan dočekuje Kluž sledeće subote, a prethodno već u četvrtak gostuje u Milanu u okviru Evrolige.
Igokea u sledećem kolu gostuje Dubaiju.
Četvrta četvrtina - 91:84
Osetkovski postiže verovatno prelomne poene na meču. Partizan ima +10 tri minuta pre kraja utakmice.
Partizan je zakomplikovao kraj utajkmice i sa +13, dozvolio gostima da priđu na pet poena minusa 89:84.
Treća četvrtina: 62:57
Crno-beli baš muče u ovomm meču. Evidentno se oseća umor od duple evroligaške nedelje.Partizan je uspeo da se osam poena u fnišu treće deonice, stekne prednsot poslednjih deset minuta.
Poluvreme - 40:36
Crno-beli na odmor idu sa prednošću. Sterling Braun i Džekiri su upisali po 7 poena, Fernando i Bonga po šest.
Partizan vodi veći deo meča,ali ne uspeva da se odlepi.
Prva četvrtina - 19:18
Partizan je bolje otvorio meč i napravio seriju 9:0. Igokea je prvi poen postigla tek u 5. minutu. Gosti su potom napravili seriju i smanjili na 9:8.
Do kraja četvrtine, potpuni preokret. Ipak Partizan je trojkom Bošnjakovića rešio u svoju korist ovaj deo igre 19:18
