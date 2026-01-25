Svi događaji
Od najnovijeg
19:47

Četvrta četvrtina - 91:84

Osetkovski postiže verovatno prelomne poene na meču. Partizan ima +10 tri minuta pre kraja utakmice.

Partizan je zakomplikovao kraj utajkmice i sa +13, dozvolio gostima da priđu na pet poena minusa 89:84.

19:36

Foto galerija iz Pionira

Foto galerija iz Pionira Foto: Partizan Mozzart Bet/Lucija Begenisic

19:25

Treća četvrtina: 62:57

Crno-beli baš muče u ovomm meču. Evidentno se oseća umor od duple evroligaške nedelje.Partizan je uspeo da se osam poena u fnišu treće deonice, stekne prednsot poslednjih deset minuta.

18:42

Poluvreme - 40:36

Crno-beli na odmor idu sa prednošću. Sterling Braun i Džekiri su upisali po 7 poena, Fernando i Bonga po šest.

Partizan vodi veći deo meča,ali ne uspeva da se odlepi.

18:09

Prva četvrtina - 19:18

Partizan je bolje otvorio meč i napravio seriju 9:0. Igokea je prvi poen postigla tek u 5. minutu. Gosti su potom napravili seriju i smanjili na 9:8.

Do kraja četvrtine, potpuni preokret. Ipak Partizan je trojkom Bošnjakovića rešio u svoju korist ovaj deo igre 19:18

18:02

Tabela ABA lige



Пласман обезедио Sofascore

16:20

Penjaroja pred  Igokeu

Ne propustiteKošarkaPENJAROJA PRED IGOKEU: Očekuje nas težak meč, moraćemo da budemo aktivni na skoku i u odbrani
Đoan Penjaroja