Košarkaši Partizana savladali su Igokeu rezultatom 91:84 u utakmici 16. kola ABA lige.

Partizan je zabeležio i 15 pobedu u regionalnom takmičenju, uz samo jedan poraz od vodećeg Dubaija.

Crno-beli su u meč ušli umorni od duple evroligaške nedelje i velikih pobeda nad Bajernom i Hapoelom u Minhenu.

To se i osetilo na ovoj utakmici. Partizan je poveo 9:0, a onda stao. Igokea je brzo stigla rezultat, pa potom i preuzela vođstvo, a trojkom Bošnjakovića crno-beli su dobili prvu četvrtinu rezultatom 19:18.

Crno-beli su u nastavku konstatno imali prednost ali nikako nisu uspevali da se odlepe. Igokea je pretila potpunim preokretom, ali crno-beli ipak nisu dozvolili iznenađenje na ovom meču i zabeležili su zasluženu pobedu.

Bruno Fernando je imao 15 poena i 8 skokova, Sterling Braun takođe 15 poena, a 14 Osetkovski, uz 4/6 za tri poena. Bonga je upisao 12, a Džekiri 11 poena, uz 7 skokova.

Goste iz Laktaša predvodili su Gavrilović sa 17, Pjer-Luis sa 14 poena, Rori je imao 11, uz 6 asistencija, Milosavljević takođe 11 poena.

U narednom kolu Partizan dočekuje Kluž sledeće subote, a prethodno već u četvrtak gostuje u Milanu u okviru Evrolige.