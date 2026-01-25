Slušaj vest

Trener Crvene zvezdeSaša Obradović pred utakmicu 16. kola ABA lige protiv ekipe Beča (ponedeljak 18.00)rekao da neće dozvoliti opuštanje svojih izabranika.

Crveno-beli ovaj duel dočekuje u dobrom rasploženju, posle pobeda protiv Monaka i Virtusa u duplom kolu Evrolige:

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Za nas je važno da nastavimo u dobrom ritmu, da odigramo ozbiljnu utakmicu i nastavimo niz dobrih igara. Uvažavamo ekipu Vienne, spremni smo na njihove promene odbrana koje smo u prvoj utakmici, koju smo igrali u Beču, rešavali uspešno - započeo je trener tima sa Malog Kalemegdana, prenosi sajt kluba.

U prvom duelu koji se igrao u prestonici Austrije, Crvena zvezda je slavila protiv Beča.

- Maksimalno oprezno ćemo ući u ovu utakmicu, jer Vienna može da iznenadi poput pobede nad, u tom trenutku prvoplasiranom, Cedevita Olimpijom. Ipak, kao i uvek na prvom mestu fokusirani smo i obratićemo pažnju na našu igru - zaključio je Saša Obradović.

