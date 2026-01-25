Odložen meč Denvera Nagetsa i Memfis Grizlisa.
ŠOK IZ AMERIKE! Odložena utakmica Denvera, ovo je razlog!
Utakmica između Denver Nagetsa i Memfis Grizlisa, koja je trebalo da bude odigrana u nedelju od 21.30 u Memfisu, odložena je zbog loših vremenskih uslova.
Kako je saopšteno, nepovoljne vremenske prilike onemogućile su bezbedno održavanje meča, pa je NBA liga donela odluku o pomeranju susreta za neki od narednih termina. Novi datum odigravanja biće naknadno objavljen.
Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Utakmica je došla u momentu kada se razmatralo da li će Nikola Jokić kročiti na parket posle oporavka od povrede kolena.
Sa te strane, otkazana utakmica dolazi u idealnom momentu za našeg asa koji ima i dalje vremena da se vrati i ostane u konkurenciji za MVP titulu u kojoj trenutno vodi Šej Gildžes Aleksander.
