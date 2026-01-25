Slušaj vest

Utakmica između Denver Nagetsa i Memfis Grizlisa, koja je trebalo da bude odigrana u nedelju od 21.30 u Memfisu, odložena je zbog loših vremenskih uslova.

Kako je saopšteno, nepovoljne vremenske prilike onemogućile su bezbedno održavanje meča, pa je NBA liga donela odluku o pomeranju susreta za neki od narednih termina. Novi datum odigravanja biće naknadno objavljen.

Utakmica je došla u momentu kada se razmatralo da li će Nikola Jokić kročiti na parket posle oporavka od povrede kolena.

Sa te strane, otkazana utakmica dolazi u idealnom momentu za našeg asa koji ima i dalje vremena da se vrati i ostane u konkurenciji za MVP titulu u kojoj trenutno vodi Šej Gildžes Aleksander.

