Trener Partizana Đoan Penjaroja je izneo utiske nakon pobede nad Igokeom u 16. kolu ABA lige - 90:84.

Penjaroja je izneo utiske posle pobede nad Igokeom:

"Važna pobeda posle velike nedelje. Imamo probleme u ovom trenutku i ovo je bila utakmica za preživeti. Jasno je da posle dve važne utakmice u Evroligi je ovo bila važna utakmica za nas. Nismo igrali dobro, pravili smo mnogo grešaka, 19 izgubljenih lopti. Oni su iz toga postigli 31 poen, obično iz polaganja. Na kraju smo kontrolisali rezultat. Moramo da se odmorimo i da se pripremimo za narednu nedelju."

Penjaroja je takođe pojasnio i odsustvo nekih igrača – tačnije Pokuševskog i Murinena.

"Poku je imao bol u kolenu, treba da sačekamo rezultate. Murinen je van tima, to je tehnička odluka."

Uprkos problemima sa sastavom i slabijoj igri, Partizan je uspeo da sačuva prednost i upiše novu pobedu u ABA ligi.

