Košarkaši Toronta su u gostima slavili protiv aktuelnog šampiona Oklahome sa 103:101.

Tim Darka Rajakovića je do pobede vodio Imanuel Kvikli sa 23 poena i 11 skokova, Ar Džej Beret je ubacio 14, a Skoti Barns je postigao deset poena uz isto toliko skokova. Šej Gildžes-Aleksander je predvodio Oklahomu sa 24 poena.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

O Darku Rajakoviću i njegovom uspehu sada bruji čitava Amerika, a kako je Toronto stigao do pobede pogledajte u sledećem snimku:

Kurir sport / Beta

