Veliki trijumf ostvario je Darko Rajaković sa svojim Toronto Reptorsima.
NBA
SRBIN GLAVNA TEMA U AMERICI! Darko Rajaković srušio NBA šampiona! (VIDEO)
Slušaj vest
Tim Darka Rajakovića je do pobede vodio Imanuel Kvikli sa 23 poena i 11 skokova, Ar Džej Beret je ubacio 14, a Skoti Barns je postigao deset poena uz isto toliko skokova. Šej Gildžes-Aleksander je predvodio Oklahomu sa 24 poena.
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
O Darku Rajakoviću i njegovom uspehu sada bruji čitava Amerika, a kako je Toronto stigao do pobede pogledajte u sledećem snimku:
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši