Košarkaši Majamija pobedili su prošle noći u gostima ekipu Finiksa sa 111:102 u NBA ligi.

Majami je vodio sa pet poena razlike posle tri četvrtine i povećao je tu prednost na 101:83 sredinom četvrtine deonice i na kraju je upisao treću pobedu u poslednje tri utakmice.

Bem Adebajo je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 22 poena, dva manje je ubacio Hajime Hakez, dok je Nikola Jović za 18 minuta na terenu upisao 12 poena, šest skokova i jednu asistenciju.

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U poraženom timu najbolji je bio Dilon Bruks sa 26 poena, dok je Grejson Alen dodao 18.

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Kurir sport / Beta

