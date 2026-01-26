Slušaj vest

Košarkaši Majamija pobedili su prošle noći u gostima ekipu Finiksa sa 111:102 u NBA ligi.

Majami je vodio sa pet poena razlike posle tri četvrtine i povećao je tu prednost na 101:83 sredinom četvrtine deonice i na kraju je upisao treću pobedu u poslednje tri utakmice.

Bem Adebajo je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 22 poena, dva manje je ubacio Hajime Hakez, dok je Nikola Jović za 18 minuta na terenu upisao 12 poena, šest skokova i jednu asistenciju.

U poraženom timu najbolji je bio Dilon Bruks sa 26 poena, dok je Grejson Alen dodao 18.

Kurir sport / Beta

