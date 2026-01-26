Los Anđeles Klipersi ubedljivo su savladali Bruklin Netse.
NBA
KLIPERSI DEMOLIRALI NETSE! Tim iz Los Anđelesa stigao do ubedljive pobede (VIDEO)
Los Anđeles Klipersi su na svom terenu bili bolji od Bruklina sa ubedljivih 126:89.
Kavaj Lenard je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 28 poena, Džejms Harden je ubacio 19, Džon Kolins poen manje, dok je Ivica Zubac meč završio sa 11 poena i deset skokova. U timu Bruklina najbolji je bio Deni Volf sa 14 postignutih poena.
U timu Klipersa zbog povrede ponovo nije biloBogdana Bogdanovića.
Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia
Pogledajte detalje sa ovog meča:
