Los Anđeles Klipersi su na svom terenu bili bolji od Bruklina sa ubedljivih 126:89.

Kavaj Lenard je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 28 poena, Džejms Harden je ubacio 19, Džon Kolins poen manje, dok je Ivica Zubac meč završio sa 11 poena i deset skokova. U timu Bruklina najbolji je bio Deni Volf sa 14 postignutih poena.

U timu Klipersa zbog povrede ponovo nije biloBogdana Bogdanovića.

Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

