Meč između Kolososa sa Rodosa i Olimpijakosa u 16. kolu grčkog prvenstva je na kratko prekinut zbog tuče Saše Vezenkova i Andreasa Petropulosa.

Posle jednog žestokog duela usledio je fizički obračun.

Košarkaš Kolososa je prvo gurnuo Bugarina u konstrukciju koša, zatim su se igrači uneli jedan drugom u lice, a usledio je udarac Vezenkova pesnicom.

Saigrači su se umešali i razdvojili dvojicu košarkaša, usledila je kraća pauza, nakon čega je meč nastavljen, a Olimpijakos je stigao do pobede.

Nakon utakmice, Petropulos je naišao na veliki problem i dramu. Košarkaš je seo u automobil i krenuo kući, a ubrzo je shvatio da nešto nije u redu sa kočnicama - bile su isečene.

Srećom, nije bilo nikakvog incidenta.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a Petropulos se ubrzo oglasio.

"Nadam se da su se moje kočnice isekle same od sebe... Samo da kažem da je moj auto mogla da vozi i moja devojka", poručio je košarkaš.

