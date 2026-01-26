POTUKAO SE SA KOŠARKAŠEM CRVENO-BELIH, PA MU ISEKLI KOČNICE! Nakon sukoba na utakmici proživeo dramu, pa se oglasio
Meč između Kolososa sa Rodosa i Olimpijakosa u 16. kolu grčkog prvenstva je na kratko prekinut zbog tuče Saše Vezenkova i Andreasa Petropulosa.
Posle jednog žestokog duela usledio je fizički obračun.
Košarkaš Kolososa je prvo gurnuo Bugarina u konstrukciju koša, zatim su se igrači uneli jedan drugom u lice, a usledio je udarac Vezenkova pesnicom.
Saigrači su se umešali i razdvojili dvojicu košarkaša, usledila je kraća pauza, nakon čega je meč nastavljen, a Olimpijakos je stigao do pobede.
Nakon utakmice, Petropulos je naišao na veliki problem i dramu. Košarkaš je seo u automobil i krenuo kući, a ubrzo je shvatio da nešto nije u redu sa kočnicama - bile su isečene.
Srećom, nije bilo nikakvog incidenta.
Slučaj je odmah prijavljen policiji, a Petropulos se ubrzo oglasio.
"Nadam se da su se moje kočnice isekle same od sebe... Samo da kažem da je moj auto mogla da vozi i moja devojka", poručio je košarkaš.
