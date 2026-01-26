Slušaj vest

Meč između Kolososa sa Rodosa i Olimpijakosa u 16. kolu grčkog prvenstva je na kratko prekinut zbog tuče Saše Vezenkova i Andreasa Petropulosa.

Posle jednog žestokog duela usledio je fizički obračun.

Košarkaš Kolososa je prvo gurnuo Bugarina u konstrukciju koša, zatim su se igrači uneli jedan drugom u lice, a usledio je udarac Vezenkova pesnicom.

Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer

Saigrači su se umešali i razdvojili dvojicu košarkaša, usledila je kraća pauza, nakon čega je meč nastavljen, a Olimpijakos je stigao do pobede.

Nakon utakmice, Petropulos je naišao na veliki problem i dramu. Košarkaš je seo u automobil i krenuo kući, a ubrzo je shvatio da nešto nije u redu sa kočnicama - bile su isečene.

Srećom, nije bilo nikakvog incidenta.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a Petropulos se ubrzo oglasio.

"Nadam se da su se moje kočnice isekle same od sebe... Samo da kažem da je moj auto mogla da vozi i moja devojka", poručio je košarkaš.

Ne propustiteKošarkaOGROMAN SKANDAL! VEZENKOV SE BRUTALNO POTUKAO NA UTAKMICI! Protivnik ga gurnuo u konstrukciju koša, on se okrenuo i udario ga pesnicom... Nastao je haos! VIDEO
Screenshot 2026-01-25 145658.jpg
KošarkaNIKOLA JOVIĆ PONOVO DVOCIFREN! Dobra partija Srbina u pobedi Majamija protiv Finiksa (VIDEO)
Nikola Jović u dresu Majamija
KošarkaPENJAROJA POSLE IGOKEE O POVREDI VAŽNOG IGRAČA PARTIZANA: "Moramo da sačekamo"!
Đoan Penjaroja
KošarkaŠOK IZ AMERIKE! Odložena utakmica Denvera, ovo je razlog!
Nikola Jokić
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ UPOZORAVA: "Nema opuštanja"!
profimedia-1061353189.jpg

Bonus video:

Trinkijeri na srpskom viče na Vezenkova  Izvor: EUroleauge tv