Košarkaš Igokee Dragan Milosavljević podelio je utiske nakon duela sa Partizanom. Nekadašnji kapiten crno-belih nastupio je u dvorani „Aleksandar Nikolić“ protiv bivšeg kluba, a susret je završio sa 12 poena tri skoka.

Po završetku utakmice priznao je da i dalje pomno prati Partizan i da ne propušta mečeve crno-beluh.

- Sve utakmica sam gledao, problem je psihologija. Kada se desi niz poraza, padneš psihički. Sada su pobedili i nadam se da će u tom ritmu i nastaviti - rekao je Milosavljević.

Zatim se dotakao i igre Arijana Lakića, istakavši ga kao nekog ko mnogo znači Partizanu.

- On mnogo znači Partizanu. Igra sjajno i donosi energiju i čvrstinu u nekim situacijama. Ali mislim da nije lako uklopiti ekipu su tolikim brojem stranaca. Partizan i Crvena zvezda moraju imati više domaćih igrača koji će biti kostur ekipe, pa tek na to nadograditi strance”, tvrdi košarkaš Igokee, a prenosi Mozzart Sport.

Kako vratiti navijače u halu?

- Navijači su nakon turbulentne sezone zasićeni nekim stvarima, to će pobede rešiti. Ako ekipa nastavi sa borbom i zalaganjem, navijači će ponovo puniti halu.

Milosavljević je potom pričao o svom povratku u Partizan.

- Videćemo jesam li u trendu - jasan je Milosavljević.

