Svet sporta ostao je zaprepašćen u nedelju 26. januara 2020. godine, kada je objavljena vest da je Brajant poginuo u padu helikoptera, a u nesreći su stradali i njegova 13-godišnja ćerka Đijana i još sedmoro putnika u Kalabasasu, zapadno od Los Anđelesa.

Tragično preminuli legendarni košarkaš Lejkersa Kobi Brajant postao je prvi igrač u čiju čast su povučena dva broja, a brojke koje se vezuju za njegovu karijeru su više nego impresivne.

NBA Draft 1996 i dan danas se smatra jednim od najbogatijih, talente gledajući, draftova u istoriji najjače lige na svetu.

Foto: Profimedia

U elitno takmičenje su tada uskočili: Stiv Neš, Alen Ajverson, Ben Volis, Rej Alen, Stefon Marburi, Predrag Stojaković, i da, prvi u istoriji bek šuter draftovan direktno iz srednje škole, sedamnaestogodišnjak po imenu Kobi Brajant.

Kao 13. pik izabran je od strane Šarlot Hornetsa, da bi igrom slučaja bio poslat u Los Anđeles Lejkerse u zamenu za izvesnog Vladu Divca. Ostalo će postati istorija...

Šta znamo o nesreći?

Iz kancelarije šerifa okruga Los Anđeles su saopštili da je devetoro ljudi poginulo u nesreći i da nema preživelih.

Iz Grada Kalabasa su na Tviteru saopoštili da su „sa velikom tugom primili vest helikopterskoj nesreći u koji je poginuo Kobi Brajant."

„Letelica je pala u zabačenom polju oko deset sati jutros. Niko na zemlji nije povređen", dodali su.

Očevici su za TMZ potvrdili da su čuli da motor helikoptera bruji pre nego što je pao.

Petostrukog NBA šampiona Brajanta su mnogi smatrali jednim od najboljih igrača svih vremena.

Celu dvadesetogodišnju karijeru proveo je u Los Anđeles Lejkersima. Povukao se u aprilu 2016. godine.

Zanimljivosti o Kobiju

Neka od Brajantovih najvećih dostignuća su najkorisniji (MVP) NBA igrač 2008. godine i dvostruki najkorisniji igrač u NBA finalima. Uz to je i dva puta bio najbolji strelac lige i dvostruki je olimpijski šampion.

Njemu u čast američki portal "Clutchpoints" izdvojio je sedam zanimljivosti o Brajantovoj karijeri koje verovatno niste znali:

1. Kroz karijeru Brajant je utakmicu sa 40+ postignutih poena odigrao protiv svake ekipe u ligi.

2. Utakmica u kojoj je postigao 81 poen (Lejkersi su ukupno postigli 122) je najveći procenat koji je neki igrač imao u ukupnom broju poena svoje ekipe (66 procenata) i najveći procenat jednog igrača od ukupnog broja poena na utakmici (36 procenata).

3. Jedini igrač u poslednjih 50 godina koji je spojio četiri utakmice sa 50+ postignutih poena. To mu je 2007. godine pošlo za rukom.

4. Još uvek je najmlađi igrač koji je ikada stigao do 30, 31, 32, i 33 hiljade poena.

5. Drži rekord Lejkersa po broju utakmica sa 60+, 50+, 40+, 30+, 20+, 10+ poena. Šest puta je išao preko 60, a 26 puta preko 50 postignutih poena na meču. Preko 40 poena je ubacivao neverovatnih 124 puta.

6. Kobi je jedini igrač u istoriji lige koji je postigao 600 "plejof" poena tri sezone zaredom.

7. Od Brajantovog dolaska u ligu 57 igrača je postizalo više od 50 poena na utakmici, ali samo su trojica to uspela više od 10 puta. Pored Kobija to su Ajverson i Lebron.