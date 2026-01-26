Slušaj vest

U ponedeljak 26. januara 2026. godine elektronskim putem održana je 19. sednica Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije.

Na ovoj sednici donete su odluke o organizaciji oba završna turnira nacionalnog Kupa, muškog i ženskog.

Odlučeno je, na predlog sektora takmičenja i uz saglasnost sektora za mušku i sektora za žensku košarku, da se završni turnir Kupa Radivoj Korać i ove godine održi u Nišu, od 18. do 21. februara u dvorani „Čair“, dok će se Finalni turnir Kupa Milan Ciga Vasojević održati u Novom Sadu, 21. i 22. marta u Sportskoj hali u Futogu. Doneta je odluka o imenovanju komesara završnih turnira, a to će u obe konkurencije biti Branko Aleksić, na predlog potpredsednika KSS za takmičenja i uz saglasnost potpredsednika KSS za mušku i žensku košarku.

UO KSS je i ove godine doneo odluku o raspisivanju Konkursa i Planu realizacije projekta „Za tvoj siguran koš“, koji se već godinama unazad uspešno sprovodi u saradnji sa FIBA Evropa.

Na predlog sektora za finansije i marketing, usvojen je Plan javnih nabavki KSS za 2026. godinu, a takođe donete su odluke o otpisu potraživanja i obaveza prema dobavljačima, a na osnovu zastarelosti, kao i odluka o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara KSS, imajući u vidu da ta stanja nisu ažurirana od 2010. godine pa nadalje.

Ne propustiteKošarkaNE PROPUŠTA UTAKMICE PARNOG VALJKA, A SADA JE OTKRIO DA LI BI SE VRATIO U PARTIZAN! Srpski košarkaš "zapalio" Grobare, mnogi bi voleli da se on vrati...
PARTIZAN-ZVEZDA_01.JPG
KošarkaPOTUKAO SE SA KOŠARKAŠEM CRVENO-BELIH, PA MU ISEKLI KOČNICE! Nakon sukoba na utakmici proživeo dramu, pa se oglasio
Saša Vezenkov
KošarkaPELIKANSI SRUŠILI SPARSE U GOSTIMA! Nju Orleans slavio protiv San Antonija (VIDEO)
Viktor Vembanjama i Zion Vilijamson
KošarkaKLIPERSI DEMOLIRALI NETSE! Tim iz Los Anđelesa stigao do ubedljive pobede (VIDEO)
Kavaji Lenard

Grobari u Minhenu Izvor: Kurir