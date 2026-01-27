Slušaj vest

U sjajnoj, ali i burnoj atmosferi, vlasnik Hapoela iz Tel Aviva, Ofer Janaj, ušao je na teren i prekinuo utakmicu domaće lige protiv Hapoela iz Ber Ševe.

Janaj je ovaj korak napravio usred druge četvrtine, kada je nakon protesta petorke svog tima zbog, kako su ocenili, sumnjivog kriterijuma suđenja, odlučio da se direktno umeša.

Ušao je u raspravu sa sudijama, jasno pokazujući da je izgubio strpljenje zbog lošeg suđenja, ali i zbog ponašanja protivničkih igrača.

Partizan - Hapoel Evroliga Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, nakon završetka susreta, prvi čovek lidera Evrolige objasnio je svoje postupke i naglasio da poštuje protivnika, ali da nije mogao da ignoriše ono što se dešavalo na terenu.

- Kris Džons, Tomer Ginat i Bar Timor su ostali bez zuba. Poštujemo rivala i trenera Ramija Hadara, ali ovako nešto ne sme da se dešava. Ne želim da moji igrači budu izloženi povredama - rekao je Izraelac.

Na kraju, Hapoel je uspeo da slavi i upiše pobedu, iako je završnica bila neizvesna. Hapoel je u ovaj duel ušao posle poraza od Partizana u Evroligi.

Ne propustiteEvroligaSPUSTIO BAHATOG MILIONERA KAO NIKO NIKADA! Srušio Zvezdu usred Beograda, pa mu poslao genijalnu poruku
Pedro Martinez
EvroligaPARTIZAN OTEO MILIONSKOG IGRAČA I POTPISAO GA! Greška veka ili pun pogodak?
Džabari Parker
EvroligaVLASNIK HAPOELA PRETIO CRVENOJ ZVEZDI: "Prepustiću igrače Partizanu - besplatno"! Kontroverzna izjava, a ovo je bio razlog za takvo bahato ponašanje
Untitled.jpg
EvroligaIZRAELSKI MILIJARDER "SKINUO KAPU" CRNO-BELIMA! Oglasio se na društvenim mrežama i jasno poručio: Imali smo sreće, Partizan će biti sila!
Untitled.jpg

Ðoan Penjaroja izjava pred Hapoel Izvor: KK Partizan