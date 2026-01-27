Slušaj vest

U sjajnoj, ali i burnoj atmosferi, vlasnik Hapoela iz Tel Aviva, Ofer Janaj, ušao je na teren i prekinuo utakmicu domaće lige protiv Hapoela iz Ber Ševe.

Janaj je ovaj korak napravio usred druge četvrtine, kada je nakon protesta petorke svog tima zbog, kako su ocenili, sumnjivog kriterijuma suđenja, odlučio da se direktno umeša.

Ušao je u raspravu sa sudijama, jasno pokazujući da je izgubio strpljenje zbog lošeg suđenja, ali i zbog ponašanja protivničkih igrača.

1/4 Vidi galeriju Partizan - Hapoel Evroliga Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, nakon završetka susreta, prvi čovek lidera Evrolige objasnio je svoje postupke i naglasio da poštuje protivnika, ali da nije mogao da ignoriše ono što se dešavalo na terenu.

- Kris Džons, Tomer Ginat i Bar Timor su ostali bez zuba. Poštujemo rivala i trenera Ramija Hadara, ali ovako nešto ne sme da se dešava. Ne želim da moji igrači budu izloženi povredama - rekao je Izraelac.

Na kraju, Hapoel je uspeo da slavi i upiše pobedu, iako je završnica bila neizvesna. Hapoel je u ovaj duel ušao posle poraza od Partizana u Evroligi.