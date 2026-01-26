Ovo je spisak timova koji će pokušati da napadnu trofej Kupa Radivoja Koraća u Nišu
KUP SRBIJE
KO SE BORI ZA ŽUĆKOVU LEVICU: Ovo su učesnici završnog turnira Kupa Radivoja Koraća
Završni turnir Kupa Radivoj Koraća i ove godine će se održati u Nišu, od 18. do 21. februara u legendarnoj dvorani „Čair“
Detalji sa finalnog meča Crvena zvezda - Partizan Foto: Starsport
U borbu za "Žućkovu levicu" ulazi aktuelni šampion Crvena zvezda, koja poslednjih godina dominira ovim takmičenjem i u Niš dolazi kao ekipa koju svi žele da sruše. Najveći rival Partizan je takođe deo završnice i pokušaće da prekine seriju uspeha večitog rivala.
Uz večite, na turniru će učestvovati i Mega, kao i FMP, Borac iz Čačka Spartak i OKK Beograd
Spisak učesnika zatvara Zlatibor, tim koji je obezbedio mesto na završnom turniru kao prvoplasirani sastav Košarkaške lige Srbije posle prvog kruga prvenstva.
