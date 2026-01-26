Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Beč u 16. kolu ABA lige.

Sredinom prve deonice Zvezdu je zadesio novi peh, kada se Jago Dos Santos nakon što ga je Gregor Glas nagazio na stopalo - povredio!

Plejmejker Crvene zvezde - Jago dos Santos Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilac je iznet sa terena i ovo ne deluje dobro pred dolazak Dubaija u Beograd.

