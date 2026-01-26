Povreda pleja na meču Crvene zvezde i Beča.
NEVOLJA ZA ZVEZDU! Povredio se važan šraf tima, loša vest pred Dubai!
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Beč u 16. kolu ABA lige.
Sredinom prve deonice Zvezdu je zadesio novi peh, kada se Jago Dos Santos nakon što ga je Gregor Glas nagazio na stopalo - povredio!
Brazilac je iznet sa terena i ovo ne deluje dobro pred dolazak Dubaija u Beograd.
