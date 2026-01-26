Slušaj vest

Devonte Grejem ni na ovom meču nije među 12 čime se nastavlja niz njegovog odsustva sa parketa koji sada već ozbiljno nagoveštava rastanak, prenose mediji.

Ovo mu je peta uzastopna utakmica bez minuta u crveno-belom dresu, odnosno šesti put u poslednjih sedam mečeva.

Poslednji put Grejem je nastupio još 12. januara, kada je upravo protiv Bosne u "Pioniru" proveo 12 minuta na terenu, bez postignutih poena, uz jedan skok i četiri asistencije. Od tada, njegovo ime sve češće se vezuje za tribine i spekulacije o budućnosti u klubu sa Malog Kalemegdana.

Razgovori između Crvene zvezde i Grejema su u toku i vode se u pravcu sporazumnog prekida saradnje, ali i potencijalnog nastavka karijere u inostranstvu, saznaje "Sportklub"

Ne isključuje se mogućnost da Grejem u narednim danima napusti Srbiju, a sve ukazuje na to da bi njegova epizoda u Zvezdi mogla da se završi i pre kraja sezone.

Razgovori protiču bez tenzija, uz obostranu svest da očekivanja nisu ispunjena. Prošla je polusezona, a američki plejmejker nije uspeo da pronađe pravi ritam u evropskoj košarci, niti da se nametne u konkurenciji kakva vlada u Zvezdinom rosteru, navodi pomenuti medij.

Grejem je tokom leta stigao u Beograd kao jedno od najzvučnijih pojačanja, sa bogatim NBA iskustvom, ali mu je prilagođavanje otežala povreda tokom priprema, zbog koje je dugo bio van stroja. Zvanični debi upisao je tek 23. novembra, paradoksalno – upravo na gostovanju Beču, protivnika sa kojim se Zvezda ponovo sastaje.

U međuvremenu, u Evroligi je ostajao van rotacije, dok je u ABA ligi dobijao ograničenu minutažu, bez većeg učinka.

Ovakav rasplet deluje kao logičan epilog saradnje koja nije donela očekivani rezultat ni klubu ni igraču.