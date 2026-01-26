Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Beč u dvorani "Aleksandar Nikolić" u 16. kolu ABA lige.

Dobro je Zvezda napadački odigrla prvih 20 minuta igre, ali je u defanzivi malo podbacila. Bilo je 60:47 na poluvremenu.

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Trener Zvezde Saša Obradović bio je ljut na Stefana Miljenovića ali i ostatak tima zbog grešaka u odbrani, a u jednom momentu počeo je da urla i viče pored aut linije.

Pogledajte!

Ne propustiteKošarkaNEVOLJA ZA ZVEZDU! Povredio se važan šraf tima, loša vest pred Dubai!
KK Crvena zvezda
KošarkaCRVENA ZVEZDA - BEČ: Poluvreme u Pioniru i kakav revolveraški obračuna sa obe strane!
ZVEZDA-VIENNA_04.JPG
KošarkaDEVONTE GREJEM NAPUŠTA ZVEZDU? Šta se dešava sa najvećim pojačanjem crveno-belih...
Devonte Grejem
Ostali sportovi"MILAN GLUŠAC OSTAO BEZ MAJKE U TREĆEM RAZREDU" Vodio je našu zemlju do zlata, profesorka otkrila: Ubeđena sam da je igrao za nju
Milan Glušac

BONUS VIDEO:

Košarkaši Partizana izašli na teren Izvor: Kurir