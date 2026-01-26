Saša Obradović van sebe na utakmici Crvene zvezde i Beča.
ludilo
HAOS U PIONIRU! Saša Obradović napravio dar-mar, urlao je! Evo šta se dogodilo... (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Beč u dvorani "Aleksandar Nikolić" u 16. kolu ABA lige.
Dobro je Zvezda napadački odigrla prvih 20 minuta igre, ali je u defanzivi malo podbacila. Bilo je 60:47 na poluvremenu.
Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Trener Zvezde Saša Obradović bio je ljut na Stefana Miljenovića ali i ostatak tima zbog grešaka u odbrani, a u jednom momentu počeo je da urla i viče pored aut linije.
Pogledajte!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši