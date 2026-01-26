Dobro je Zvezda napadački odigrla prvih 20 minuta igre, ali je u defanzivi malo podbacila. Bilo je 60:47 na poluvremenu.

Trener Zvezde Saša Obradović bio je ljut na Stefana Miljenovića ali i ostatak tima zbog grešaka u odbrani, a u jednom momentu počeo je da urla i viče pored aut linije.