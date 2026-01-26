Novi Sad predstavljaju Vojvodina 021 i Novosadska ženska košarkaška akademija
Košarka
KO SE BORI ZA TROFEJ U KUPU ZA KOŠARKAŠICE: Ovo su učesnice završnog turnira Kupa Milan Ciga Vasojević
Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije doneo je odluku da Novi Sad bude domaćin završnog turnira nacionalnog kupa za košarkašice.
Finalni turnir Kupa Milan Ciga Vasojević održaće se u Novom Sadu, 21. i 22. marta u Sportskoj hali u Futogu.
Island - Srbija, košarkašice Foto: FIBA
Za trofej nacionalnog Kupa boriće se dve beogradske i dve novosadske ekipe. Pored branioca trofeja, ekipe Crvene zvezde, među četiri ekipe se drugu uzastopnu godinu plasirao i Radnički.
Novi Sad predstavljaju Vojvodina 021 i Novosadska ženska košarkaška akademija.
Doneta je odluka o imenovanju komesara završnih turnira, a to će u obe konkurencije biti Branko Aleksić, na predlog potpredsednika KSS za takmičenja i uz saglasnost potpredsednika KSS za mušku i žensku košarku.
