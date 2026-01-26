Slušaj vest

Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije doneo je odluku da Novi Sad bude domaćin završnog turnira nacionalnog kupa za košarkašice.

Finalni turnir Kupa Milan Ciga Vasojević održaće se u Novom Sadu, 21. i 22. marta u Sportskoj hali u Futogu.

 Za trofej nacionalnog Kupa boriće se dve beogradske i dve novosadske ekipe. Pored branioca trofeja, ekipe Crvene zvezde, među četiri ekipe se drugu uzastopnu godinu plasirao i Radnički.

Novi Sad predstavljaju Vojvodina 021 i Novosadska ženska košarkaška akademija.

Doneta je odluka o imenovanju komesara završnih turnira, a to će u obe konkurencije biti Branko Aleksić, na predlog potpredsednika KSS za takmičenja i uz saglasnost potpredsednika KSS za mušku i žensku košarku.

