Košarkaši Splita pobedili su na svom terenu posle produžetka Studentski centar 102:94 (26:13, 23:24, 19:22, 17:26, 17:9), u utakmici 16. kola Grupe A prve faze ABA lige, i prekinuli niz od pet uzastopnih poraza u tom regionalnom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Splita bio je Antonio Jordano sa 32 poena (7/13 šut za tri poena). Demadžeo Vigins i Dario Drežnjak dodali su po 14 poena, dok je Zoran Dragić upisao 10 poena i sedam skokova.

U ekipi Studentskog centra najefikasniji je bio Aleksa Ilić sa 31 poenom, uz 11 skokova. Darijus Džonson je dodao 16 poena, Matic Rebec je upisao 12 poena, dok je Mateo Drežnjak postigao 11 poena.

Split je sedmi na tabeli Grupe A sa četiri pobede i 11 poraza, dok Studentski centar zauzima poslednje, deveto mesto sa skorom 3/12.

Split će u svojoj narednoj utakmici u ABA ligi igrati na gostujućem terenu u Novom Mestu protiv Krke, dok će Studentski centar u Podgorici dočekati FMP.