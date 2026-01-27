Luka Dončić odigrao je meč za pamćenje u pobedi Lejkersa protiv Čikaga.
NBA
LUKA DONČIĆ RAZMONTIRAO BULSE! Brutalna partija slovenačkog asa protiv Čikaga! (VIDEO)
Los Anđeles Lejkersi savladali su Čikago Bulse u gostima sa 129:118, a ovaj meč u potpunosti je obeležio Luka Dončić.
Luka Dončić protiv Čikago Bulsa Foto: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia
Slovenac je imao učinak od 46 poena, 11 asistencija i sedam skokova, te je nosio Lejkerse ka trijumfu.
Uz njega, istakli su se Lebron Džejms sa 24 poena, pet skokova i tri asistencije, kao i Rui Hačimura sa 23 poena, tri skoka i jednom asistencijom.
Kod Bulsa, bolji od ostalih bio je Vajt sa 23 poena.
