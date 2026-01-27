Odličan meč odigrao je Donovan Mičel protiv Orlanda.
NBA
MAGIČNI DONOVAN MIČEL UNIŠTIO ORLANDO! Strašna partija i 45 poena u pobedi Klivlenda! (VIDEO)
Košarkaši Klivlend Kavalirsa savladali su Orlando Medžik sa 114:98, a najzaslužniji za ovaj trijumf bio je Donovan Mičel.
Donovan Mičel protiv Orlanda Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia
Mičel je ubacio čak 45 poena, dodao po četiri skoka i asistencije i potpuno je uništio svog rivala.
Kod Orlanda je bolji od ostalih bio Bankero sa 37 poena, deset skokova i četiri asistencije.
