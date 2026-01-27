Slušaj vest

U noći između ponedeljka i utorka bilo je veoma zanimljivo na NBA terenima, a veče je obeležio Luka Dončić koji je odigrao novi brutalan meč za Lejkerse protiv Čikaga.

Luka Dončić protiv Čikago Bulsa Foto: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Bilo je uzbuđenja i u drugim mečevima, ali ne i u Minesoti gde su Timbervulvsi demolirali Golden Stejt sa 108:83.

Pogledajte detalje sa ove utakmice:

