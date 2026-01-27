Slušaj vest

Slovenac je vodio Los Anđeles Lejkerse do pobede protiv Čikaga rezultatom 129:118.

Na ovoj utakmici Dončić je postigao 46 poena, uz 11 asistencija i sedam skokova, a uz podršku Lebrona Džejmsa (24 poena) i Ruija Hačimure (23 poena), bio je najzaslužniji za trijumf protiv Bulsa u gostima.

Poenterski učinak koji je postigao protiv Čikaga mu je pomogao da dođe do impresivnog poduhvata.

Luka Dončić je postao košarkaš koji je najbrže stigao do 2.000 poena u dresu Los Anđeles Lejkersa za najmanje odigranih utakmica.

Jednom od najboljih košarkaša današnjice je za ovakvo dostignuće bilo potrebno 65 utakmica.

Slovenac je, podsetimo, u toku prethodne sezone stigao iz Dalasa u šokantnom trejdu i za 28 mečeva do kraja sezone je beležio 28,2 poena po utakmici uz 7,5 asistencija i 8,1 skokova.

Ove sezone na 37 utakmica u proseku beleži 33,8 poena, 8,8 asistencija i 7,8 skokova po utakmici.

