Košarka
RAZBIO KRKU, PA POKUPIO VREDNO PRIZNANJE! Pavle Nikolić je MVP 16. kola ABA lige!
Košarkaš Borca Pavle Nikolić proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 16. kola ABA lige, prenelo je danas to takmičenje.
Nikolić je dominirao u pobedi Borca protiv Krke, upisavši 27 poena, 12 skokova, dve ukradene lopte, jednu blokadu, uz indeks korisnosti 39, sve za manje od 34 minuta provedenih na terenu.
KK Borac Čačak - KK Partizan Foto: ABA liga j.t.d. / Dragana Stjepanović
Borac je šesti u Grupi A sa pet pobeda i devet poraza.
U narednom kolu Borac će gostovati FMP-u.
