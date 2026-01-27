Slušaj vest

Košarkaš Borca Pavle Nikolić proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 16. kola ABA lige, prenelo je danas to takmičenje.

Nikolić je dominirao u pobedi Borca protiv Krke, upisavši 27 poena, 12 skokova, dve ukradene lopte, jednu blokadu, uz indeks korisnosti 39, sve za manje od 34 minuta provedenih na terenu.

KK Borac Čačak - KK Partizan Foto: ABA liga j.t.d. / Dragana Stjepanović

Borac je šesti u Grupi A sa pet pobeda i devet poraza.

U narednom kolu Borac će gostovati FMP-u.

Ne propustiteKošarkaSPREMNI SU KAO ZAPETE PUŠKE! Nikolić jedva čeka da počne ABA liga, evo šta kaže pred meč sa Cibonom!
zvezdaborac105601.jpg
KošarkaČAČANI PONOSNI NA ŠAMPIONE! Trener Miloš Pejanović o reprezentativcima iz Čačka: O zlatnim momcima sa Morave će se tek čuti
whatsapp-image-20230731-at-16.02.09-1.jpg
KošarkaNAPETO! KOG TO JUTJUBERA JE NAPAO SAŠA OBRADOVIĆ? Žestoka konferencija u Pioniru!
Saša Obradović
KošarkaPODGORIČANI NAKON DRAME PALI NA GRIPAMA: Košarkaši Splita posle produžetka pobedili Studentski centar u ABA ligi
split.jpeg

Zakucavanje Bruna Fernanda protiv Hapoela Izvor: Arena sport 1 Premium