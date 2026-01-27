Slušaj vest

Kapiten Partizana Vanja Marinković danas je uspešno operisan u Finskoj, na renomiranoj klinici u gradu Turkuu, koja važi za jednu od vodećih u svetu kada je reč o povredama Ahilove tetive.

Iskusni bek je povredu zadobio tokom meča 24. kola Evrolige protiv Hapoela u Minhenu. Nakon detaljnih pregleda i razmatranja nekoliko mogućnosti za operativni zahvat, a Marinković je u dogovoru sa klubom odlučio da se na operaciju uputi upravo u Finsku.

1/12 Vidi galeriju Vanja Marinković Foto: Starsport

Tim povodom se oglasio i KK Partizan saopštenjem u kojem piše da je operacija prošla u najboljem mogućem redu.

- Kapiten Partizana Mozzart Bet Vanja Marinković, uspešno je operisan danas u finskoj bolnici Pihlajalina u gradu Turku. Operativni zahvat na Ahilovoj tetivi izveo je dr Lase Lempianen.

Nakon operacije, Vanja će se u pratnji fizioterapeuta crno-belih Marka Jovanovića već sutra vratiti u Beograd, gde će započeti proces oporavka.

Kapitenu želimo puno sreće i uspeha u procesu koji vodi do povratka na teren - stoji u objavi crno-belih.