Nekadašnji trener između ostalih i košarkaša Crvene zvezde, Dejan Radonjić, preuzeće ekipu Zenita.
Košarka
VELIKI POVRATAK: Dejan Radonjić posle najduže pauze u karijeri ima novi klub
Slušaj vest
Kako javlja RTCG, crnogorski stručnjak će potpisati ugovor do kraja sezone.
Ruski klub je imao kao kandidate Aleksandra Đorđevića i Aleksandra Džikića, ali je izbor pao na bivšeg trenera Zvezde.
Radonjić je prethodno vodio Bahčešehir, koji je napustio na kraju prošle sezone.Napravio je izvanredan posao u Istanbulu, ali je klub odlučio da poverenje ukaže Marku Baraću, a Radonjić nije imao posao i strpljivo je čekao priliku.
Onda se pojavio klub iz Sankt Peterburga, koji je privoleo iskusnog stručnjaka da preuzme Zenit.
Radonjić je radio kao trener u Budućnosti, Bajernu, Panatinaikosu i Crvenoj zvezdi.
Dejan Radonjić Foto: Piotr Matusewicz / Zuma Press / Profimedia, STRINGER / AFP / Profimedia, Starsport
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši