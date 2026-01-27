Slušaj vest

Kako javlja RTCG, crnogorski stručnjak će potpisati ugovor do kraja sezone.

Ruski klub je imao kao kandidate Aleksandra Đorđevića i Aleksandra Džikića, ali je izbor pao na bivšeg trenera Zvezde.

Radonjić je prethodno vodio Bahčešehir, koji je napustio na kraju prošle sezone.Napravio je izvanredan posao u Istanbulu, ali je klub odlučio da poverenje ukaže Marku Baraću, a Radonjić nije imao posao i strpljivo je čekao priliku.

Onda se pojavio klub iz Sankt Peterburga, koji je privoleo iskusnog stručnjaka da preuzme Zenit.

Radonjić je radio kao trener u Budućnosti, Bajernu, Panatinaikosu i Crvenoj zvezdi.

