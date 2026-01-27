Slušaj vest

Denver Nagetsi neće žuriti sa povratkom Nikole Jokića na parket, što ujedno znači da će najbolji košarkaš sveta ispsti iz trke za MVP nagradu ove sezone.

Ovu informaciju preneo je dobro obavešteni novinar ESPN-a Šams čaranija, koji je naveo:

- Kažu mi da će Denver Nagetsi ponovo proceniti Nikolu Jokića za oko nedelju dana. On pravi veliki napredak. Trenutno je u fazi postepenog povratka na teren. Ali ovo je tim Denver Nagetsa, kao i Nikola Jokić, koji zajedno rade i sarađuju na tome da balansiraju dugoročno zdravlje i uspeh tima tokom cele sezone, više nego samo njegovo učešće u nagradama za plej-of kao što su MVP i All-NBA - rekao je čaranija i dodao:

- Dakle, potencijalno odricanje od toga deo je strategije da ostane spreman za celu sezonu, a ne samo da se vrati pa opet propusti više mečeva. Ovo je tim Nagetsa koji je igrao izvanredno i bez njega uspevao da održi nivo igre. Oni su 9-5 bez Jokića od kada je povređen pre mesec dana. Pre godinu dana bili su 4-8 bez Nikole Jokića. Bili su treći u Zapadnoj konferenciji kada se Jokić povredio. Sada i dalje ostaju treći u Zapadnoj konferenciji dok se Jokić približava povratku na teren.

