Slušaj vest

Posle neizvesne završnice košarkaši Denvera doživeli su pred svojim navijačima poraz od Detroit Pistonsa - 107:109.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa meča Denver - Detroit Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia

Prava drama viđena je u poslednjim momentima meča. Na tri sekunde pre kraja Džamal Marej, koji je igrao sjajno u poslednjoj deonici, fauliran je pri šutu za tri poena (104:107). Imao je sjajnu priliku da donese izjednačenje svom timu sa linije za slobodna bacanja, ali prvi pokušaj najboljeg šutera Nagetsa bio je neprecizan. Ubacio je naredna dva i smanjio zaostatak na 106:107. Denver je odmah pravio faul, ali sjajni Tobijas Haris ubacio je oba bacanja. Na 0.7 sekundi do kraja Marej je ponovo fauliran, ali je promašio drugo i Pistonsi su odneli pobedu iz "Bol arene".

Najbolji igrač Nagetsa, Nikola Jokić, zbog povrede kolena i ovaj meč pratio je sa klupe, a u sastavu nije bilo ni iskusnog Erona Gordona koji je obnovio povredu zadnje lože na meču protiv Milvokija.

Podsetimo, Nikola je u fazi postepenog povratka na teren. Denver ne želi ništa da rizikuje, pa ga još nedelju dana sigurno nećemo gledati na parketu.

Srbin je pred start meča sa Pistonsima odradio zagrevanje sa ekipom, a onda u odelu sa klupe ispratio meč.

Najzaslužniji za pobedu Detroita bili su Tobijas Haris i Kejd Kaningam sa po 22 poena.

U poraženom timu najefikasniji bio je Džamal Marej sa 24 poena i 10 asistencija.

Denver će u narednom kolu dočekati Bruklin Netse, dok će Detroit odmeriti snage sa Finiksom.