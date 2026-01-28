Vašington Vizardsi pobedili su Portland Trejlblejzerse, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
VIZARDSI STIGLI DO IZNENAĐENJA! Pogledajte kako je Vašington pobedio ekipu Portlanda (VIDEO)
U noći između utorka i srede odigrano je sedam mečeva NBA lige, a nama najzanimljivija bila su dešavanja u Denveru gde je Nikola Jokić propustio još jednu utakmicu, a Nagetsi su poraženi od Detroit Pistonsa 109:107.
Detalji sa meča Denver - Detroit Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia
Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a Vašington Vizardsi uspeli su da iznenade Portland Trejlblejzerse i savladaju ih sa 115:111. Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:
