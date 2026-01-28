Slušaj vest

U noći između utorka i srede odigrano je sedam mečeva NBA lige, a nama najzanimljivija bila su dešavanja u Denveru gde je Nikola Jokić propustio još jednu utakmicu, a Nagetsi su poraženi od Detroit Pistonsa 109:107.

Detalji sa meča Denver - Detroit Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia

Uzbuđenja je bilo na mnogim mečevima, ali ne i u Njujorku gde su Niksi demolirali Sakramento Kingse sa 103:87.

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Minesota - Golden Stejt

