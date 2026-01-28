Slušaj vest

U noći između utorka i srede odigrano je sedam mečeva NBA lige, a nama najzanimljivija bila su dešavanja u Denveru gde je Nikola Jokić propustio još jednu utakmicu, a Nagetsi su poraženi od Detroit Pistonsa 109:107.

Detalji sa meča Denver - Detroit Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia

Oklahoma Siti Tanderi opravdali su ulogu favorita protiv Nju Orleans Pelikansa i slavili su sa 104:95, a najzanimljivije detalje možete pogledati u sledećem snimku:

