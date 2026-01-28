Filadelfija Seventisiksersi srušili su Milvoki Bakse.
TANDEM DŽORDŽ - EMBID UNIŠTIO BAKSE: Pogledajte kako je Filadelfija srušila Milvoki (VIDEO)
U noći između utorka i srede odigrano je sedam mečeva NBA lige, a nama najzanimljivija bila su dešavanja u Denveru gde je Nikola Jokić propustio još jednu utakmicu, a Nagetsi su poraženi od Detroit Pistonsa 109:107.
Detalji sa meča Denver - Detroit Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia
Filadelfija Seventisiksersi na krilima tandema Pol Džordž (32 poena, po pet skokova i asistencija) - Džoel Embid (29 poena, devet skokova i pet asistencija) savladala je Milvoki Bakse sa 139:122, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
