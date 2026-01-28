Finiks Sansi pobedili su Bruklin Netse.
NBA
SANSI BOLJI OD NETSA! Pogledajte kako je Finiks savladao Bruklin (VIDEO)
U noći između utorka i srede odigrano je sedam mečeva NBA lige, a nama najzanimljivija bila su dešavanja u Denveru gde je Nikola Jokić propustio još jednu utakmicu, a Nagetsi su poraženi od Detroit Pistonsa 109:107.
Detalji sa meča Denver - Detroit Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia
Dramatičan meč odigrali su Finiks i Bruklin, a Sansi su stigli do pobede rezultatom 106:102. Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
