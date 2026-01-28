Slušaj vest

U noći između utorka i srede odigrano je sedam mečeva NBA lige, a nama najzanimljivija bila su dešavanja u Denveru gde je Nikola Jokić propustio još jednu utakmicu, a Nagetsi su poraženi od Detroit Pistonsa 109:107.

Detalji sa meča Denver - Detroit Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia

Dramatičan meč odigrali su Finiks i Bruklin, a Sansi su stigli do pobede rezultatom 106:102. Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

